Азербайджан в пять раз увеличил закупки скота в России

В первом полугодии этого года Азербайджан закупил у России в 5 раз больше скота, чем за аналогичный период прошлого года - 53,9 тыс. голов.

В первом полугодии этого года Азербайджан закупил у России в пять раз больше скота, чем за аналогичный период прошлого года - 53,9 тыс. голов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

Согласно информации, за отчетный период Азербайджан был одной из основных стран-импортеров крупного рогатого скота из России и контролировал 31% импорта.

В январе-июне Россия экспортировала 174,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Это почти столько же, что и в 2022 году.