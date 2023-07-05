О нас

Азербайджан в пять раз увеличил закупки скота в России

Азербайджан в пять раз увеличил закупки скота в России В первом полугодии этого года Азербайджан закупил у России в 5 раз больше скота, чем за аналогичный период прошлого года - 53,9 тыс. голов.
Бизнес
5 июля 2023 г. 15:26
Азербайджан в пять раз увеличил закупки скота в России

В первом полугодии этого года Азербайджан закупил у России в пять раз больше скота, чем за аналогичный период прошлого года - 53,9 тыс. голов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

Согласно информации, за отчетный период Азербайджан был одной из основных стран-импортеров крупного рогатого скота из России и контролировал 31% импорта.

В январе-июне Россия экспортировала 174,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Это почти столько же, что и в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyadan mal-qara alışını 5 dəfə artırıb

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi