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    Азербайджан в 1-м квартале текущего года инвестировал в Грузию 51 млн. долларов

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан в 1-м квартале текущего года инвестировал в Грузию 51 млн. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Business Georgia, Азербайджан стал вторым крупным инвестором в экономику Грузии за указанные период после ОАЭ (82 млн. долларов).

    На третьем месте расположился Китай (41 млн. долларов), на четвертом - Нидерланды (32 млн. долларов), на пятом - США (23 млн. долларов).

    Всего в экономику Грузии за указанный период было инвестировано 279,3 млн. долларов, что на 33% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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