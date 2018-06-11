Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан в 1-м квартале текущего года инвестировал в Грузию 51 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Business Georgia, Азербайджан стал вторым крупным инвестором в экономику Грузии за указанные период после ОАЭ (82 млн. долларов).

На третьем месте расположился Китай (41 млн. долларов), на четвертом - Нидерланды (32 млн. долларов), на пятом - США (23 млн. долларов).

Всего в экономику Грузии за указанный период было инвестировано 279,3 млн. долларов, что на 33% меньше, чем за тот же период прошлого года.