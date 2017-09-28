Азербайджан увеличит экспорт гранатов

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ При поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики состоялось собрание Ассоциации производителей и экспортеров граната.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, собрание было посвящено вопросам расширения объема экспорта за счет новых рынков сбыта продукции.

Вице-президент фонда Юсиф Абдуллаев проинформировал участников о рынках экспорта граната и продукции из граната, а также пригласил производителей граната к активному участию в организуемых министерством экономики экспортных миссиях по продвижению бренда Made in Azerbaijan, а также международных выставках и ярмарках.

На заседании также были рассмотрены организационные вопросы Ассоциации.