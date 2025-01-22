Азербайджан увеличил затраты на импорт автомобилей почти на 10%

В 2024 году Азербайджан импортировал 91 838 автомобилей различного назначения на сумму 1 млрд 844,157 млн долларов США.

В 2024 году Азербайджан импортировал 91 838 автомобилей различного назначения на сумму 1 млрд 844,157 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 4,3% меньше и на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За год импорт импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, увеличился в 2,5 раза до 405 единиц (на сумму 68 065 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки пассажиров, снизился на 6,5% до 82 434 единиц (на сумму 1 млрд 566,604 млн долларов США).

Из этих автомобилей 26 197 (на сумму 679,49 млн долларов США) - транспортные средства с гибридным двигателем, а 3 027 (на сумму 121,606 млн долларов США) - транспортные средства с электрическим двигателем.