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Азербайджан увеличил расходы на импорт ядерных реакторов

Азербайджан увеличил расходы на импорт ядерных реакторов За год импорт вырос на 11% или 100,3 млн долларов США
Бизнес
21 августа 2021 г. 19:36
Азербайджан увеличил расходы на импорт ядерных реакторов

В январе-июле 2021 года Азербайджан импортировал ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические установки, а также запчасти к ним на сумму чуть более 1 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за год импорт вырос на 11% или 100,3 млн долларов США.

В течение семи месяцев поставки в Азербайджан ядерных реакторов, котлов, оборудований и механических установок, а также запчастей к ним составили 20,3 млн долларов США, что на 36,3% (11,59 млн долларов США) меньше, чем годом ранее.

За отчетный период импорт вышеуказанной продукции составил 16,2% от общего импорта Азербайджана, а доля в экспорте - 0,18%.

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