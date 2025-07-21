Азербайджан увеличил расходы на импорт табака более чем на 4%

В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал табак и его промышленные заменители на сумму 56,765 млн долларов США.

В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал табак и его промышленные заменители на сумму 56,765 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на сумму 24,235 млн долларов США, что на 7,2% меньше, чем годом ранее.

Импорт табака и его промышленных заменителей составил 0,49% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,19% от общего объема экспорта страны.