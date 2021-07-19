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Азербайджан увеличил расходы на импорт напитков на 12%

Азербайджан увеличил расходы на импорт напитков на 12% В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки на сумму 6,8 млн долларов США.
Бизнес
19 июля 2021 г. 10:46
Азербайджан увеличил расходы на импорт напитков на 12%

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки на сумму 6,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТС), это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 6 месяцев доходы от экспорта напитков составили 0,1% общих доходов от экспорта.

За отчетный период Азербайджан также импортировал напитки и уксус на сумму 35,6 млн долларов. Это на 11,9% больше, чем годом ранее.

Расходы на импорт напитков в I полугодии составили 0,7% от общих расходов на импорт.

В структуре товарооборота за первое полугодие на экспорт пришлось 8,8 млрд долларов, на импорт - 5,4 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan içki idxalına çəkdiyi xərci 12% artırıb

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