О нас

Азербайджан увеличил расходы на импорт мебели на 30% в этом году

Азербайджан увеличил расходы на импорт мебели на 30% в этом году В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал мебель и комплектующие к ней на сумму 65 млн 625,43 тыс. долларов США.
Бизнес
22 июля 2023 г. 16:45
Азербайджан увеличил расходы на импорт мебели на 30% в этом году

В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал мебель и комплектующие к ней на сумму 65 млн 625,43 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 15 млн 347,37 тыс. долларов или на 30,52% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

В первом квартале текущего года расходы на импорт мебели и комплектующих составили 0,8% от общих расходов Азербайджана на импорт.

Отметим, что в январе-июне текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 26 млрд 166 млн долларов. В структуре внешнеторгового оборота за 6 месяцев на долю экспорта пришлось 17 млрд 968 млн долларов, а на долю импорта - 8 млрд 198 млн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan mebel idxalına çəkdiyi xərci 30 %-dən çox artırıb

Самое читаемое

В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi