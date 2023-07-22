Азербайджан увеличил расходы на импорт мебели на 30% в этом году

В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал мебель и комплектующие к ней на сумму 65 млн 625,43 тыс. долларов США.

В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал мебель и комплектующие к ней на сумму 65 млн 625,43 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 15 млн 347,37 тыс. долларов или на 30,52% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

В первом квартале текущего года расходы на импорт мебели и комплектующих составили 0,8% от общих расходов Азербайджана на импорт.

Отметим, что в январе-июне текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 26 млрд 166 млн долларов. В структуре внешнеторгового оборота за 6 месяцев на долю экспорта пришлось 17 млрд 968 млн долларов, а на долю импорта - 8 млрд 198 млн долларов.