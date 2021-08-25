Азербайджан увеличил расходы на импорт каучука

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал каучук, резину и изделия из них на сумму 81,151 млн долларов США.

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал каучук, резину и изделия из них на сумму 81,151 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 16,318 млн долларов США (25,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев этого года Азербайджан экспортировал каучук, резину и изделия из них на сумму 275 тыс. долларов США, что на 471 тыс. долларов (в 2,7 раза) меньше, чем годом ранее.

За отчетный период импорт каучука, резины и изделий из них составил 1,29% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0% от объема общего экспорта.