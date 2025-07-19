Азербайджан увеличил расходы на импорт фармпродукции почти на 5%

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на сумму 259,390 млн долларов США, что на 4,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на сумму 259,390 млн долларов США, что на 4,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму 1,712 млн долларов, что на 23,4% меньше, чем годом ранее.

Импорт фармацевтической продукции составил 2,25% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,01% от общего экспорта.

В первом полугодии Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24 млрд 400 млн долларов, что на 12,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

12 млрд 878 млн долларов внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а 11 млрд 522 млн долларов - на импорт. По сравнению с прошлым годом экспорт сократился на 0,2%, в то время как импорт увеличился на 29,9%.