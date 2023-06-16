Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 66%

В январе-мае этого года в Азербайджан было импортировано 40 264 автомобиля различного назначения на сумму 611,968 млн долларов США.

В январе-мае этого года в Азербайджан было импортировано 40 264 автомобиля различного назначения на сумму 611,968 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 40,4% и 65,6 % больше, чем за тот же период прошлого года.

За 5 месяцев импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился в 4,8 раза и составил 61 единицу (на 4,117 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, увеличился на 41,6 % и составил 37 394 единицы (на 549,138 млн долларов США).

Среди них 5 884 (на 125,575 млн долларов США) – это автомобили, приводимые в действие и двигателем внутреннего сгорания, и электродвигателем, а 812 (на 34,383 млн долларов США) - автомобили, приводимые в движение только электродвигателем. Это означает рост соответственно на 15,8% и в 6,2 раза.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 42,2% - до 2 633 единицы (на 39,490 млн долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 35,4 %, до 176 единиц (на 19,223 млн долларов США).