Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 62%

В январе-сентябре 2023 года Азербайджан импортировал 72 883 автомобиля различного назначения на сумму 1 207,2 млн долларов.

В январе-сентябре 2023 года Азербайджан импортировал 72 883 автомобиля различного назначения на сумму 1 207,2 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 62,3% и 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года

За первые 9 месяцев импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился в 3,8 раза, до 89 единиц (на сумму 6 млн долларов), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, увеличился на 32,1%, до 67 453 единиц (на сумму 1 091,75 млн долларов).

Из этих автомобилей 10 604 (на сумму 253,2 млн долларов) это транспортные средства, приводимые в движение электродвигателем, а также двигателями внутреннего сгорания, а 2 118 (на сумму 85,9 млн долларов) - транспортные средства, приводимые в движение только электродвигателем.

Таким образом, импорт первой категории автомобилей вырос на 17,8%, а второй - в 7 раз.

Кроме того, импорт моторизованных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 41,2%, до 5 062 единиц (на сумму 79,1 млн долларов), а импорт моторизованных транспортных средств специального назначения увеличился на 25,7%, до 279 единиц (на сумму 30,3 млн долларов).