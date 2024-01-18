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Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 59%

Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 59% В 2023 году Азербайджан импортировал 95 971 автомобиль различного назначения на сумму 1 млрд 681 млн долларов США.
Бизнес
18 января 2024 г. 18:15
Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 59%

В 2023 году Азербайджан импортировал 95 971 автомобиль различного назначения на сумму 1 млрд 681 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 28,7% и 58,9% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился в 2,5 раза, до 163 ед. (на 9,779 млн долларов), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, увеличился на 28,3%, до 88 151 ед. (на 1 млрд 515,3 млн долларов США).

14 098 из них (на 386,295 млн долларов США) - это транспортные средства, приводимые в действие и двигателем внутреннего сгорания, и электродвигателем, а 3 102 (на 125,3 млн долларов США) - транспортные средства, приводимые в движение только электродвигателем.

Таким образом, импорт первой категории автомобилей вырос на 24,4%, а второй - в 6,4 раза.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 42,1%, до 7 287 единиц (на 115,352 млн долларов), а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 5,4%, до 370 единиц (на 40 млн долларов).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 59 % artırıb

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