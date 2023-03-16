Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 59%

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 13 939 автомобилей различного назначения на сумму 199,3 млн долларов США.

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 13 939 автомобилей различного назначения на сумму 199,3 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 25,1% и 58,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

За 2 месяца импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился в 3 раза и составил 29 единиц (на 1,726 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, увеличился на 25,3% и составил 12 951 единиц (на 175,24 млн долларов США).

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 30,4% - до 871 единицы (на сумму 13,566 млн долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 76%, до 88 единиц (на сумму 8,787 млн долларов США).