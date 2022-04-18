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Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 20%

Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 20% В январе-марте этого года в Азербайджан было импортировано 17 102 автомобилей различного назначения на сумму 189,4 млн долларов США.
Бизнес
18 апреля 2022 г. 11:14
Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей на 20%

В январе-марте этого года в Азербайджан было импортировано 17 102 автомобилей различного назначения на сумму 189,4 млн долларов США.

Это на 19,9% и 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

За первые три месяца импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки десяти и более человек, включая водителя, увеличился в 2,3 раза - до 90 единиц (10,5 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличился на 12,1% - до 15 934 единиц (148,7 млн долларов США).

Из этих автомобилей 3 140 (стоимостью 27 млн долларов США) являются транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, а 70 (стоимостью 2 млн долларов США) - электромобилями. Импорт первых увеличился на 71,5%, а вторых - в 4,1 раза.

Кроме того, импорт автотранспортных средств для перевозки грузов сократился на 19% - до 1 012 единиц (на сумму 22,5 млн долларов США), а импорт автотранспортных средств специального назначения увеличился в 2,1 раза - до 66 единиц (на сумму 7,7 млн долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 20% artırıb

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