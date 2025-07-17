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Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей более чем на 23%

Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей более чем на 23% В первой половине текущего года Азербайджан импортировал 51 727 транспортных средств различного назначения на общую сумму 960,709 млн долларов США.
Бизнес
17 июля 2025 г. 10:27
Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей более чем на 23%

В первой половине текущего года Азербайджан импортировал 51 727 транспортных средств различного назначения на общую сумму 960,709 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 22,2% и 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За год импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, увеличился в 2,4 раза - до 250 единиц (на сумму 20,245 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей, увеличился на 24,2% - до 47 199 единиц (865,347 млн долларов США).

Из этих автомобилей 23 001 (472,963 млн долларов США) составляют транспортные средства с гибридным двигателем, сочетающим двигатель внутреннего сгорания и электрический двигатель, а 929 единиц (31,625 млн долларов США) - транспортные средства, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем.

Импорт гибридных автомобилей увеличился в 2,6 раза, тогда как импорт полностью электрических транспортных средств сократился на 38,3% по сравнению с годом ранее.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 0,2% - до 4 010 единиц (48,690 млн долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения вырос на 21,3% - до 268 единиц (26,427 млн долларов США).

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Версия на английском языке Azerbaijan posts over 23% surge in cost of auto imports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox artırıb

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