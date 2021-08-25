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Азербайджан увеличил прибыль от экспорта стройматериалов на 34% 

Азербайджан увеличил прибыль от экспорта стройматериалов на 34%  В январе-июле этого года Азербайджан импортировал соль, серу, грунт и камень, штукатурные материалы, известь и цемент на сумму 17,133 млн долларов США.
Бизнес
25 августа 2021 г. 10:09
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта стройматериалов на 34% 

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал соль, серу, грунт и камень, штукатурные материалы, известь и цемент на сумму 17,133 млн долларов США.

Это на 3,830 млн долларов США (18,3%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За семь месяцев этого года Азербайджан экспортировал соль, серу, грунт и камень, штукатурные материалы, известь и цемент на сумму 19,331 млн долларов США, что на 4,869 млн долларов (33,7%) больше, чем годом ранее.

За отчетный период импорт соли, серы, грунта и камня, штукатурных материалов, извести и цемента составил 0,27% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,17% от общего объема экспорта.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases revenues from exports of construction materials by 34%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tikinti materialların ixracından qazancını 34 % artırıb

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