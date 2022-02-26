Азербайджан увеличил прибыль от экспорта пластмассы более чем на 80%

В январе этого года Азербайджан импортировал пластмассы и изделий из нее на сумму 32,884 млн долларов США.

В январе этого года Азербайджан импортировал пластмассы и изделий из нее на сумму 32,884 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 6,584 млн долларов США (25 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость экспорта пластмассы и изделий из нее Азербайджаном за январь составила 41,265 млн долларов США, что на 18,486 млн долларов США (81,2 %) больше, чем в январе 2021 года.

За отчетный период импорт пластмассы и изделий из нее составил 3,37% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 1,34% от общего экспорта.