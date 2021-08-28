Азербайджан увеличил прибыль от экспорта пластмасс более чем на 93%

В январе-апреле этого года Азербайджан импортировал пластмассы и изделий из них на сумму 200,431 млн долларов США.

В январе-апреле этого года Азербайджан импортировал пластмассы и изделий из них на сумму 200,431 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1,715 млн долларов США (0,9 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость экспорта пластмассы и изделий из них в Азербайджан за семь месяцев составила 208,897 млн долларов США, что на 92,292 млн долларов США (93,2 %) больше, чем год назад.

За отчетный период импорт пластмасс и изделий из них составил 3,18% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 1,83% от общего экспорта.