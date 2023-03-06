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Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 37%

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 37% Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана в январе-феврале этого года составила 651,4 млн долларов США.
Бизнес
6 марта 2023 г. 10:57
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 37%

Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана в январе-феврале этого года составила 651,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), это на 36,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в феврале Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 366,9 млн долларов США, что на 50% больше, чем год назад.

Напомним, что в 2022 году стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана по сравнению с 2021 годом выросла на 12,3% и составила 3 047,7 млн долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s non-oil exports up about 37%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qeyri-neft ixracını 37 % artırıb

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