Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 37%

Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана в январе-феврале этого года составила 651,4 млн долларов США.

Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана в январе-феврале этого года составила 651,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), это на 36,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в феврале Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 366,9 млн долларов США, что на 50% больше, чем год назад.

Напомним, что в 2022 году стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана по сравнению с 2021 годом выросла на 12,3% и составила 3 047,7 млн долларов США.