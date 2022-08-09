Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 24%

Общая стоимость экспорта Азербайджана в январе-июле этого года составила 22,6 миллиарда долларов США, а в ненефтяном секторе - 1,7 миллиарда долларов США.

Общая стоимость экспорта Азербайджана в январе-июле этого года составила 22,6 миллиарда долларов США, а в ненефтяном секторе - 1,7 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа и коммуникаций экономических реформ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт страны увеличился на 24,2%.

Экспорт плодоовощной продукции за отчетный период увеличился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 376,9 млн долларов США. За соответствующий период экспорт продукции химической промышленности увеличился в 3,6 раза, алюминия и изделий из него - на 99%, черных металлов и изделий из них - на 28,1%, хлопкового волокна - на 5,4%, чая - на 57,2%.

Общая стоимость экспорта за июль 2022 года составила 4,1 миллиарда долларов США. Экспорт по ненефтяному сектору вырос на 17,2%, до 224,6 млн долларов США. В июне 2022 года экспорт продуктов питания увеличился на 43,7%, до 61,7 млн долларов США, а непродовольственных товаров - на 9,5%, до 162,9 млн долларов США.