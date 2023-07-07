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Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 21%

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 21% В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 1,8 млрд долларов США.
Бизнес
7 июля 2023 г. 16:43
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 21%

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 1,8 млрд долларов США.

Об этом Report сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 20,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в июне стоимость ненефтяного экспорта составила 307,6 млн долларов США, что на 13,8% больше, чем год назад.

Напомним, что в 2022 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 12,3% по сравнению с 2021 годом и составил 3 млрд 47,67 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qeyri-neft ixracını 21 % artırıb

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