Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 21%

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 1,8 млрд долларов США.

В январе-июне этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 1,8 млрд долларов США.

Об этом Report сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 20,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в июне стоимость ненефтяного экспорта составила 307,6 млн долларов США, что на 13,8% больше, чем год назад.

Напомним, что в 2022 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 12,3% по сравнению с 2021 годом и составил 3 млрд 47,67 млн долларов США.