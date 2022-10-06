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Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 17%

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 17% В январе-сентябре этого года общая стоимость экспорта Азербайджана составила 29,5 млрд долларов США, а в ненефтяном секторе – 2,1 млрд долларов США. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
6 октября 2022 г. 11:03
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 17%

В январе-сентябре этого года общая стоимость экспорта Азербайджана составила 29,5 млрд долларов США, а в ненефтяном секторе – 2,1 млрд долларов США. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

За последний год экспорт продукции химической промышленности вырос в 2,4 раза, алюминия и изделий из него – на 38%, черных металлов и изделий из них – на 20,7%.

Статистическая стоимость совместного экспорта аграрной и агропромышленной продукции составила 591,5 млн долларов США. В январе-сентябре 2022 года экспорт плодоовощной продукции составил 92,9% группы аграрной продукции. Добавленная стоимость продукции агропромышленного комплекса, занимающей значительное место в структуре ненефтегазового экспорта, увеличилась на 17,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоимость экспорта за сентябрь 2022 года составила3,3 миллиарда долларов США, экспорт по ненефтяному сектору - 231,2 млн долларов США. Экспорт продуктов питания увеличился на 7,4% до 49,7 млн долларов США, а непродовольственных товаров - на 1,7%, до 181,6 млн долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases non-oil exports by 17%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qeyri-neft ixracını 17% artırıb

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