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Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 3%

Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 3% В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $232,9 млн, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
30 апреля 2025 г. 15:16
Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 3%

В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $232,9 млн, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

За последний год стоимость ненефтегазового экспорта в направлении Турции увеличилась на 11,9%, достигнув $134,3 млн, а в направлении Грузии - на 34,6%, составив $80,6 млн.

В прошлом квартале Азербайджан также экспортировал товары ненефтегазового сектора в Швейцарию на сумму $69,6 млн и в Украину - на $51,1 млн.

За отчетный период экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $771,9 млн.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını 3 %-dən çox artırıb

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