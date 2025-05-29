Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 1%

Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 1%

В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $321,4 млн, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За последний год стоимость ненефтегазового экспорта в Турцию сократилась на 8,6% до $187,7 млн ​, а в Грузию - выросла на 32,1% до $105,8 млн.

За 4 месяца Азербайджан также экспортировал в Швейцарию товары ненефтегазового сектора на сумму $100,5 млн (в 3 раза больше), а в Украину - на сумму $63 млн (в 2,2 раза больше).

За отчетный период экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив $1,1 млрд.