Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 2%

Объем экспорта ненефтегазового сектора Азербайджана в январе-ноябре этого года вырос на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,1 млрд долларов США.

Объем экспорта ненефтегазового сектора Азербайджана в январе-ноябре этого года вырос на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,1 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, стоимость экспорта продовольственных товаров страны за год выросла на 12,3% и составила 923 млн долларов.

За 11 месяцев стоимость совместного экспорта аграрной и агропромышленной продукции увеличилась на 15,9%, до 988,9 млн долларов.