Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 12%

Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 12 %

Стоимость экспорта ненефтегазового сектора Азербайджана в январе-мае этого года увеличилась на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,4 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, в том числе за последний год стоимость экспорта продуктов питания страны увеличилась на 14,4% и составила 417,7 млн долларов.

Кроме того, за отчетный период стоимость экспорта продукции химической промышленности увеличилась на 46,8 млн долларов или 45,9%, стоимость экспорта сахара - на 3 млн долларов или 30,1%, стоимость экспорта черных металлов и изделий из них - на 3,8 млн долларов или 11,3%, стоимость экспорта фруктов и овощей - на 48 млн долларов или 19,1%, стоимость экспорта хлопчатобумажной пряжи - на 1,3 млн долларов или 14,5%.

За год стоимость экспорта аграрной продукции увеличилась на 17,2% - до 331,2 млн долларов, экспорта аграрно-промышленной продукции увеличилась на 5,9% - до 115,6 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной и аграрно-промышленной продукции выросла на 14% и составила 446,7 млн долларов.