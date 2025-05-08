Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт на 18%

Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт на 18%

Стоимость экспорта в ненефтегазовом секторе Азербайджана в январе-апреле этого года увеличилась на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 1,1 млрд долларов США, в том числе экспорт продовольственных продуктов вырос на 12,1%, до 300,1 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, за первые четыре месяца года экспортная стоимость продукции химической промышленности в годовом сранении увеличилась на 35 млн долларов или 42,5%, сахара - на 1,9 млн долларов или 25,8%, черных металлов и изделий из них - на 4,1 млн долларов или 16,7%, фруктов и овощей - на 26,8 млн долларов или 14,8%, алюминия и изделий из него - на 6,1 млн долларов или 9,8%, хлопчатобумажной пряжи - на 360,9 тыс. долларов или 5,3%.

За январь-апрель 2025 года экспорт аграрной продукции увеличился на 14%, до 232,7 млн долларов, агропромышленной продукции - на 7,9% и составил 90,8 млн долларов. В целом совместный экспорт аграрной и агропромышленной продукции увеличился на 12,2% и составил 323,57 млн долларов.