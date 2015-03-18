Азербайджан увеличил импорт продовольственных товаров

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Объем импортируемых продовольственных товаров в Азербайджан за январь-февраль текущего года составил 220,9 млн. долларов США, что на 35,82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, импорт продовольственных товаров составляет 12,94% от общего объема импорта. Импорт пшеницы, на которую приходится основная доля импорта продовольственных товаров, вырос в 2,1 раза, составив 109,0 млн. долларов. Этот показатель равен 6,39% от общего объема импорта.

За отчетный период импорт сахара сократился на 49,1% и составил 13,7 млн. долларов, растительных и животных жиров и масел - на 7,17%, составив 17,3 млн. долларов. За рассматриваемый период наблюдается увеличение объемов импорта мяса, сливочного масла, фруктов и овощей. Объем импорта мяса вырос в 2,5 раза, составив 4,0 млн. долларов, молока - на 8,91%, составив 1,3 млн. долларов, сливочного масла - 65,57%, составив 4,9 млн. долларов, фруктов и овощей - в 2,2 раза, составив 11,8 млн. долларов.

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-февраль этого года составил 4,042 млрд. долларов США, из которых 1,707 млрд. долларов приходится на импортные, 2,335 млрд. долларов - на экспортные операции.