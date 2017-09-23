Азербайджан увеличил импорт напитков на 19%

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август 2017 года Азербайджан экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков на 5,476 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3,423 млн. долларов или 28,4% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,2% общего объема экспорта.

За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков на 46,674 млн. долларов, что на 7,323 млн. долларов или 18,6% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,9%.