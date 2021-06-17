Азербайджан увеличил импорт ковров более чем наполовину

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал ковры и другие текстильные напольные покрытия на сумму 8,632 миллиона долларов США.

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал ковры и другие текстильные напольные покрытия на сумму 8,632 миллиона долларов США.

Это на 3,143 млн долларов США (57,3 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Стоимость экспорта ковров и других текстильных напольных покрытий Азербайджаном за пять месяцев составила 147 тысяч долларов США, что на 30 тысяч долларов США (25,6 %) больше, чем годом ранее.

В отчетном периоде импорт ковров и других текстильных напольных покрытий составил 0,2% от общего импорта Азербайджана.