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Азербайджан увеличил импорт химических веществ из Турции на 5%

Азербайджан увеличил импорт химических веществ из Турции на 5% В январе-августе 2023 года Азербайджан импортировал из Турции химические вещества и химическую продукцию на сумму 328,688 млн долларов.
Бизнес
16 сентября 2023 г. 11:35
Азербайджан увеличил импорт химических веществ из Турции на 5%

В январе-августе 2023 года Азербайджан импортировал из Турции химические вещества и химическую продукцию на сумму 328,688 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Ассоциации экспортеров Турции.

Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в августе текущего года Турция экспортировала в Азербайджан химические вещества и продукцию на сумму 41,381 млн долларов, что на 7% больше в годовом сравнении.

За первые 8 месяцев текущего года стоимость общего экспорта химических веществ и продукции Турции сократилось на 14,2% в годовом сравнении, до 19,471 млрд долларов, в августе - на 8,8%, до 2,665 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi maddələrin idxalına çəkdiyi xərci 5 % artırıb

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