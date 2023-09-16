Азербайджан увеличил импорт химических веществ из Турции на 5%

В январе-августе 2023 года Азербайджан импортировал из Турции химические вещества и химическую продукцию на сумму 328,688 млн долларов.

В январе-августе 2023 года Азербайджан импортировал из Турции химические вещества и химическую продукцию на сумму 328,688 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Ассоциации экспортеров Турции.

Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в августе текущего года Турция экспортировала в Азербайджан химические вещества и продукцию на сумму 41,381 млн долларов, что на 7% больше в годовом сравнении.

За первые 8 месяцев текущего года стоимость общего экспорта химических веществ и продукции Турции сократилось на 14,2% в годовом сравнении, до 19,471 млрд долларов, в августе - на 8,8%, до 2,665 млрд долларов.