Азербайджан увеличил импорт грузинских товаров

Азербайджан импортирует медные руды и концентраты, ферросплавы, свежее виноградное вино, природные, минеральные и газированные воды, минеральные удобрения

В I квартале этого года Азербайджан импортировал продукцию грузинского производства на сумму 18,9 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное управление статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 16,4%. Азербайджан с долей 3,1% занимает 9-ое место в десятке стран-импортеров грузинской продукции.

Азербайджан импортирует медные руды и концентраты, ферросплавы, свежее виноградное вино, природные, минеральные и газированные воды, минеральные удобрения.