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Азербайджан увеличил импорт грузинских товаров

Азербайджан увеличил импорт грузинских товаров Азербайджан импортирует медные руды и концентраты, ферросплавы, свежее виноградное вино, природные, минеральные и газированные воды, минеральные удобрения
Бизнес
19 апреля 2021 г. 12:48
Азербайджан увеличил импорт грузинских товаров

В I квартале этого года Азербайджан импортировал продукцию грузинского производства на сумму 18,9 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное управление статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 16,4%. Азербайджан с долей 3,1% занимает 9-ое место в десятке стран-импортеров грузинской продукции.

Азербайджан импортирует медные руды и концентраты, ферросплавы, свежее виноградное вино, природные, минеральные и газированные воды, минеральные удобрения.

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