Азербайджан увеличил импорт грузинских товаров на 49%

В январе-августе этого года Азербайджан импортировал из Грузии товары на сумму 67,9 млн долларов США.

В январе-августе этого года Азербайджан импортировал из Грузии товары на сумму 67,9 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно документу, это на 48,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Азербайджан по экспорту грузинских товаров занял VIII место (доля в 3,6%) в первой десятке основных торговых партнеров соседней страны.

За 8 месяцев из Грузии за рубеж было экспортировано местной продукции на сумму 2 млрд 610,8 млн долларов (+26%).