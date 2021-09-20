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Азербайджан увеличил импорт грузинских товаров на 49%

Азербайджан увеличил импорт грузинских товаров на 49% В январе-августе этого года Азербайджан импортировал из Грузии товары на сумму 67,9 млн долларов США.
Бизнес
20 сентября 2021 г. 11:59
Азербайджан увеличил импорт грузинских товаров на 49%

В январе-августе этого года Азербайджан импортировал из Грузии товары на сумму 67,9 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно документу, это на 48,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Азербайджан по экспорту грузинских товаров занял VIII место (доля в 3,6%) в первой десятке основных торговых партнеров соседней страны.

За 8 месяцев из Грузии за рубеж было экспортировано местной продукции на сумму 2 млрд 610,8 млн долларов (+26%).

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Версия на английском языке Azerbaijan increases imports of Georgian products by 49%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstan məhsullarının idxalını 49 % artırıb

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