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Азербайджан увеличил импорт электромобилей в 6 раз

Азербайджан увеличил импорт электромобилей в 6 раз В январе-марте этого года в Азербайджан было импортировано 20 799 автомобилей различного назначения на сумму 315,3 млн долларов США.
Бизнес
14 апреля 2023 г. 17:18
Азербайджан увеличил импорт электромобилей в 6 раз

В январе-марте этого года в Азербайджан было импортировано 20 799 автомобилей различного назначения на сумму 315,3 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 21,62% и 66,5% больше, чем за тот же период 2022 года.

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 48,9% - до 46 единиц (2,616 млн долларов США), импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, увеличился на 20,9% - до 19 264 единиц (277,77 млн долларов США).

3 047 единиц автомобилей (66,198 млн долларов США) - гибридные, а 408 единиц (16,97 млн долларов США) - электромобили. Импорт гибридных автомобилей сократился на 2,96%, электромобилей - увеличился в 5,8 раза.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 35,18% - до 1 368 единиц (21,566 млн долларов США), а моторных транспортных средств специального назначения - на 83,3 % - до 121 единицы (13,335 млн долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycana elektromobil idxalı 6 dəfəyədək artıb

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