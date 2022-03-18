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Азербайджан увеличил импорт электромобилей в 6 раз

Азербайджан увеличил импорт электромобилей в 6 раз В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 11 145 автомобилей различного назначения на сумму 125,4 млн долларов США.
Бизнес
18 марта 2022 г. 11:17
Азербайджан увеличил импорт электромобилей в 6 раз

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 11 145 автомобилей различного назначения на сумму 125,4 млн долларов США.

Это на 18,1 % и 25,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

За последний год импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки десяти и более человек, включая водителя, увеличился в 2,3 раза - до 87 единиц (10,3 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличился на 20% - до 10 340 единиц (95,1 млн долларов США).

Из этих автомобилей 2 032 (стоимостью 16,5 млн долларов США) являются транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания, а 57 (стоимостью 1,3 млн долларов США) - электромобилями. Импорт первых увеличился на 95%, а вторых - в 5,7 раза.

Кроме того, импорт автотранспортных средств для перевозки грузов сократился на 12,7% - до 668 единиц (на сумму 14,4 млн долларов США), а импорт автотранспортных средств специального назначения увеличился в 3,3 раза - до 50 единиц (на сумму 5,7 млн долларов США).

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Версия на английском языке Azerbaijan increases electric car imports by 6 times
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan elektromobil idxalını 6 dəfə artırıb

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