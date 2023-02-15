Азербайджан увеличил импорт электромобилей более чем в 9 раз

В январе 2023 года в Азербайджан был импортирован 6 881 автомобиль различного назначения на сумму 102 млн 620,56 тыс. долларов США.

В январе 2023 года в Азербайджан был импортирован 6 881 автомобиль различного назначения на сумму 102 млн 620,56 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 21,04% и 50,44% больше, чем за тот же период 2022 года.

В прошлом месяце импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 63,64% - до 20 единиц (на сумму 1 млн 002,73 тыс. долларов США), импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, увеличился на 23,46% - до 6 458 единиц (91 млн 448,73 тыс. долларов США).

Из этих автомобилей 933 (на 21 млн 059,88 тыс. долларов США) являются гибридными, а 119 (на 4 млн 937,88 тыс. долларов США) - электромобилями. Импорт гибридных автомобилей сократился на 17,94%, электромобилей увеличился в 9,2 раза.