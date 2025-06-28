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Азербайджан увеличил импорт чая и сократил его экспорт

Азербайджан увеличил импорт чая и сократил его экспорт В январе-мае текущего года Азербайджан импортировал 6 289 тонн чая на сумму 38 млн 112 тыс. долларов США.
Бизнес
28 июня 2025 г. 17:39
Азербайджан увеличил импорт чая и сократил его экспорт

В январе-мае текущего года Азербайджан импортировал 6 289 тонн чая на сумму 38 млн 112 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 1 169 тонн (22,8%) и на 12 млн 414 тыс. долларов США (48,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде расходы на импорт чая составили 0,4% от общих расходов Азербайджана на импорт.

За 5 месяцев Азербайджан экспортировал 288 тонн чая на сумму 2 млн 581 тыс. долларов США, что соответственно на 4 тонны (1,3%) и 85 тыс. долларов США (3,1%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период доходы от экспорта чая составили 0,02% от общих экспортных доходов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan çay idxalını artırıb, ixracını isə azaldıb

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