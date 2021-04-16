Азербайджан увеличил импорт автомобилей

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 26 единиц

В январе-марте этого года в Азербайджан было импортировано 15 539 автомобилей различного назначения на сумму 158 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 47 единиц или на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 26 единиц или 39,4% и составил 40 единиц (4,397 тыс. долларов), импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, - на 198 или 1,4%, до 14 219 единиц (132,72 млн долларов).

Из этих автомобилей 1 831 (10,285 млн долларов) являются гибридными транспортными средствами, а 17 (722 тыс. долларов) электромобилями. Импорт первых вырос на 265 единиц или 16,9%, вторых - на 1 единицу или 21,4%.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов вырос на 277 единицы или на 28,5%, до 1 249 единиц (16,923 млн долларов), а импорт моторных транспортных средств специального назначения упал на 6 единиц или 16,2%, до 31 единицы (3,959 млн долларов).