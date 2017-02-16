Азербайджан увеличил импорт автомобилей в январе на 7%

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года в Азербайджан импортировано 469 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 32 единицы или 7,32% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За отчетный период импорт легковых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, и других моторных транспортных средств, составил 420 единиц или 89,55% общего объема импорта. Их импорт в годовом сравнении вырос на 19 единиц или 4,74%. Импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, сократился на 2 единицы или 40% - до 3 единиц, грузовых автомобилей вырос на 15 единиц или 57,69% - до 41 единицы.

В январе количество ввезенных в страну моторных транспортных средств специального назначения в годовом сравнении не изменилось и составило 5 единиц.