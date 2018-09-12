Азербайджан увеличил импорт автомобилей в 2,5 раза

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе этого года в Азербайджан ввезено 14 034 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 8 372 единицы или в 2,5 раза.

Среди ввозимых в страну автомобилей 100 единиц или 0,7% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 12 525 или 89,25% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 1 332 или 9,5% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 77 или 0,55% - моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, увеличилось на 25,4% или 34 единицы, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, - в 2,57 раза или на 7 651 единицу, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, – на 729 единиц или в 2,2 раза, моторных транспортных средств специального назначения - на 51% или 26 единиц.