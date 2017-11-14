Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 86%

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года в Азербайджан импортировано 8 102 единицы автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 86,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период ввезено 7 098 легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, 795 моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов. Это соответственно на 88% и 89,7% превышает показатели прошлого года.

Импорт транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, увеличился на 97,3% - до 148 единиц, моторных транспортных средств специального назначения сократился на 23,8% – до 61.