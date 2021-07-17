О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 69%

Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 69% В январе-июне этого года в Азербайджан было импортировано 39 643 автомобилей различного назначения на сумму 397,6 млн долларов США.
Бизнес
17 июля 2021 г. 10:59
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 69%

В январе-июне этого года в Азербайджан было импортировано 39 643 автомобилей различного назначения на сумму 397,6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 69,3% и 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 21,05% и составил 60 единиц (4,9 млн долларов), импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей вырос на 67,6%, до 36 741 единиц (345,4 млн долларов).

Из этих автомобилей 4 878 (30 млн долларов) являются гибридными транспортными средствами, а 36 (1,25 млн долларов) электромобилями. Импорт первых вырос в 2,4 раза, вторых - на 56,1%.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов вырос в 2,1 раза - до 2 794 единиц (40,95 млн долларов), а импорт моторных транспортных средств специального назначения упал на 36%, до 48 единиц (6,4 млн долларов).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 69 % artırıb

Другие новости из категории

Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 27%
Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 27%
17 июля 2021 г. 10:33
Европейские продажи АвтоВАЗа потерпели фиаско
Европейские продажи АвтоВАЗа потерпели фиаско
17 июля 2021 г. 10:24
Ford отзывает крупную партию автомобилей по всему миру
Ford отзывает крупную партию автомобилей по всему миру
16 июля 2021 г. 19:17
Индийские компании изучают возможности для инвестирования в инфраструктуру Азербайджана
Индийские компании изучают возможности для инвестирования в инфраструктуру Азербайджана
16 июля 2021 г. 11:31
Экспорт индийской фармацевтической продукции в Азербайджан вырос на 20%
Экспорт индийской фармацевтической продукции в Азербайджан вырос на 20%
16 июля 2021 г. 10:38
Xiaomi вышел на второе место на мировом рынке смартфонов
Xiaomi вышел на второе место на мировом рынке смартфонов
16 июля 2021 г. 08:57
Как разрешение на проведение свадеб повлияло на ювелирный рынок? - ИНТЕРВЬЮ
Как разрешение на проведение свадеб повлияло на ювелирный рынок? - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:39
Silk Way West Airlines расширяет сеть авиаперевозок в Индии
Silk Way West Airlines расширяет сеть авиаперевозок в Индии
15 июля 2021 г. 16:26
Азербайджан улучшил позицию в рейтинге деловых рисков
Азербайджан улучшил позицию в рейтинге деловых рисков
15 июля 2021 г. 12:13
На АЗС SOCAR в Киеве открылся известный американский бренд
ФотоНа АЗС SOCAR в Киеве открылся известный американский бренд
15 июля 2021 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi