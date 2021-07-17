Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 69%

В январе-июне этого года в Азербайджан было импортировано 39 643 автомобилей различного назначения на сумму 397,6 млн долларов США.

В январе-июне этого года в Азербайджан было импортировано 39 643 автомобилей различного назначения на сумму 397,6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 69,3% и 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 21,05% и составил 60 единиц (4,9 млн долларов), импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей вырос на 67,6%, до 36 741 единиц (345,4 млн долларов).

Из этих автомобилей 4 878 (30 млн долларов) являются гибридными транспортными средствами, а 36 (1,25 млн долларов) электромобилями. Импорт первых вырос в 2,4 раза, вторых - на 56,1%.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов вырос в 2,1 раза - до 2 794 единиц (40,95 млн долларов), а импорт моторных транспортных средств специального назначения упал на 36%, до 48 единиц (6,4 млн долларов).