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Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 21%

Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 21% В январе-июле этого года в Азербайджан было импортировано 27 792 автомобиляразличного назначения.
Бизнес
14 августа 2020 г. 16:07
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 21%
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В январе-июле этого года в Азербайджан было импортировано 27 792 автомобиля различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4 818 единиц или на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителей, за семь месяцев сократился на 38 единиц или 27,3% и составил 101 единицу, легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличился на 5 199 единиц или 25% и составил 25 999 единиц. 

Кроме того, импорт грузовиков сократился на 328 единиц или 16,9% и составил 1 615 единиц, а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 15 единиц или 16,3% - до 77 единиц.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 21% artırıb

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