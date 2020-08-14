Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 21%

В январе-июле этого года в Азербайджан было импортировано 27 792 автомобиляразличного назначения.

В январе-июле этого года в Азербайджан было импортировано 27 792 автомобиля различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4 818 единиц или на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителей, за семь месяцев сократился на 38 единиц или 27,3% и составил 101 единицу, легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличился на 5 199 единиц или 25% и составил 25 999 единиц.

Кроме того, импорт грузовиков сократился на 328 единиц или 16,9% и составил 1 615 единиц, а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 15 единиц или 16,3% - до 77 единиц.