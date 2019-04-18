Азербайджан увеличил импорт автомобилей более чем вдвое

В январе-марте этого года в Азербайджан импортировано 7 978 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это в 2,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, выросло в 2,3 раза – до 44, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, - в 2,3 раза – до 7 250, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - в 2,03 раза – до 643, моторных транспортных средств специального назначения – в 3,2 раза – до 41 единиц.