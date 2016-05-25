​Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ на 30%

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Объем экспорта из Азербайджана в страны СНГ за январь-апрель этого года вырос на 30,21% и составил 164 159,52 тыс. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период импорт в Азербайджан сократился на 28,39% и составил 524 418,92 тыс. долларов.

Согласно отчету, на долю операций экспорта со странами СНГ приходится 6,7% общего экспорта, операций импорта - 20,22% общего импорта.

Отрицательное сальдо торговли со странами СНГ в годовом сравнении сократилось на 40,6% и составило 360 259,4 тыс. долларов.

За четыре месяца текущего года экспорт товаров в Россию сократился на 23,81% и достиг 78 538,68 тыс. долларов, импорт - на 28,96%, составив 387 333,74 тыс. долларов. Отметим, что в списке внешнеторговых партнеров Азербайджана Россия занимает второе место по объему товарооборота. Так, на ее долю приходится 465 872,42 тыс. долларов или 9,24% общего объема внешнеторгового оборота.