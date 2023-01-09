Азербайджан увеличил экспорт продукции химической промышленности на 58%

В 2022 году экспорт продукции химической промышленности из Азербайджана вырос на 57,7%, экспорт черных металлов и изделий из них - на 17,5%, экспорт алюминия и изделий из него - на 15,4%, экспорт чая - на 35,6%.

В 2022 году экспорт продукции химической промышленности из Азербайджана вырос на 57,7%, экспорт черных металлов и изделий из них - на 17,5%, экспорт алюминия и изделий из него - на 15,4%, экспорт чая - на 35,6%.

Об этом Report сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникации.

Согласно данным, статистическая стоимость совместного экспорта аграрной и агропромышленной продукции составила 912,4 млн долларов США. В течение года экспорт плодоовощной продукции составил 93% от группы аграрной продукции. Стоимость продукции агропромышленного комплекса, занимающей значительное место в структуре ненефтегазового экспорта, выросла на 35,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В декабре 2022 года ненефтяной экспорт составил 303,5 млн долларов США. В декабре 2022 года экспорт пищевых продуктов составил 105,6 млн долларов США, а непродовольственных товаров - 197,9 млн долларов США.

Напомним, что в прошлом году общий экспорт Азербайджана составил 38,1 млрд долларов США, а экспорт ненефтяного сектора - 3 млрд долларов США. Ненефтяной экспорт вырос на 10,3% по сравнению с предыдущим годом.