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Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 59%

Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 59% Стоимость экспорта в Азербайджане в январе нынешнего года составила 3,1 млрд долларов США, стоимость экспорта по ненефтяному сектору - 232,2 млн долларов США, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
5 февраля 2022 г. 16:51
Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 59%

Стоимость экспорта в Азербайджане в январе нынешнего года составила 3,1 млрд долларов США, стоимость экспорта по ненефтяному сектору - 232,2 млн долларов США, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Стоимость экспорта плодоовощной продукции в прошлом месяце выросла на 15,8 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 52,8 млн долларов США.

За последний год стоимость экспорта продукции химической промышленности выросла в 9,3 раза, стоимость экспорта хлопкового волокна - на 56,4%, алюминия и изделий из него - на 56,5%, хлопковой пряжи - на 34,5%, сахара-на 24,1%, черных металлов и изделий из них - на 10,2%.

За отчетный период стоимость экспорта продуктов питания выросла на 31%, составив 60,2 млн долларов США, а стоимость экспорта непищевой продукции - на 71,9%, составив 172 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİİTKM: "Azərbaycan qeyri-neft məhsullarının ixracını 59 % artırıb"

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