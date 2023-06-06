Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 22%

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал ненефтяной продукции на сумму 1 млрд 465,85 млн долларов США.

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал ненефтяной продукции на сумму 1 млрд 465,85 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, это на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в мае стоимость ненефтяного экспорта составила 278,25 млн долларов США, что на 25,8% больше, чем год назад.

Напомним, что ненефтяной экспорт Азербайджана в 2022 году увеличился на 12,3% по сравнению с 2021 годом и составил 3 млрд 047,67 млн долларов США.