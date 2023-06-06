О нас

Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 22%

Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 22% В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал ненефтяной продукции на сумму 1 млрд 465,85 млн долларов США.
Бизнес
6 июня 2023 г. 10:39
Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 22%

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал ненефтяной продукции на сумму 1 млрд 465,85 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, это на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в мае стоимость ненефтяного экспорта составила 278,25 млн долларов США, что на 25,8% больше, чем год назад.

Напомним, что ненефтяной экспорт Азербайджана в 2022 году увеличился на 12,3% по сравнению с 2021 годом и составил 3 млрд 047,67 млн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan posts 22% increase in non-oil exports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qeyri-neft ixracını 22 % artırıb

Самое читаемое

В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi