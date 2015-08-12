​Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 16%

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года резиденты Азербайджана совершили торговые операции с юридическими и физическими лицами 138 стран, экспортированы товары в 88 стран, импортированы из 123 стран. Среди участников внешнеторговых операций - 45 стран Европы, 25 - Америки и 41 - Азии.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики.

За отчетный период объем внешнеторгового оборота составил 13 891,6 млн. долларов США, в том числе экспорт - 9 193,0 млн. долларов, импорт - 4 698,6 млн. долларов, в результате положительное сальдо составило 4 494,4 млн. долларов.

В структуре экспорта преобладают сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, плодоовощи, жиры и масла растительного и животного происхождения, сахар, алюминий и алюминиевые изделия, пластмассы и пластмассовые изделия, товары химической промышленности, в структуре импорта преобладают продовольственные товары, черные металлы и изделия из них, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование, транспортные средства и запчасти.

За январь-июнь 2015 года объем экспорта ненефтяной продукции вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 870,6 млн. долларов.